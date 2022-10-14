



Операция "Волнорез": в Дженине арестован террорист ХАМАСа

Минувшей ночью и этим утром силы безопасности Израиля действовали в Иудее и Самарии в рамках масштабной операции "Волнорез".



Благодаря совместным усилиям ЦАХАЛа, МАГАВа и ШАБАКа в Дженине был арестован 24-летний террорист ХАМАСа Диаа Мухаммад Юсеф Салама. Его задержали с винтовкой М-16.



Диаа Мухаммад Юсеф Салама несет ответственность за недавние нападения на силы безопасности и планировал совершить дополнительные атаки.



Напомним, что в ходе операции израильских сил безопасности в Дженине произошли столкновения с перестрелкой. В ходе инцидента были убиты врач и вооруженный террорист, несколько человек были ранены. Позже в ПА сообщили, что врач был ранен, а не убит.



Кроме этого, силы ЦАХАЛа действовали в Шхеме, где задержали двух подозреваемых в стрельбе из боевого оружия по солдатам ЦАХАЛа, которые занимались охраной входа в гробницу Иосифа. Во время операции в этом районе были слышны выстрелы, в военнослужащих бросали камни.



Также израильские силы безопасности действовали в деревне Бурка, где задержали двоих подозреваемых в причастности к террору.



В рамках операции в Хевроне было конфисковано оружие предположительно использовавшееся для стрельбы по израильским автомобилям 29 сентября 2022 года.



Потерь среди израильских сил нет, сообщили в ЦАХАЛе.



