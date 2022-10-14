Операция "Волнорез": в Дженине арестован террорист ХАМАСа
Минувшей ночью и этим утром силы безопасности Израиля действовали в Иудее и Самарии в рамках масштабной операции "Волнорез".
Благодаря совместным усилиям ЦАХАЛа, МАГАВа и ШАБАКа в Дженине был арестован 24-летний террорист ХАМАСа Диаа Мухаммад Юсеф Салама. Его задержали с винтовкой М-16.
Диаа Мухаммад Юсеф Салама несет ответственность за недавние нападения на силы безопасности и планировал совершить дополнительные атаки.
Напомним, что в ходе операции израильских сил безопасности в Дженине произошли столкновения с перестрелкой. В ходе инцидента были убиты врач и вооруженный террорист, несколько человек были ранены. Позже в ПА сообщили, что врач был ранен, а не убит.
Кроме этого, силы ЦАХАЛа действовали в Шхеме, где задержали двух подозреваемых в стрельбе из боевого оружия по солдатам ЦАХАЛа, которые занимались охраной входа в гробницу Иосифа. Во время операции в этом районе были слышны выстрелы, в военнослужащих бросали камни.
Также израильские силы безопасности действовали в деревне Бурка, где задержали двоих подозреваемых в причастности к террору.
В рамках операции в Хевроне было конфисковано оружие предположительно использовавшееся для стрельбы по израильским автомобилям 29 сентября 2022 года.
Потерь среди израильских сил нет, сообщили в ЦАХАЛе.
"שובר גלים"— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 14, 2022
כוחות הביטחון עצרו שלושה מבוקשים החשודים בירי לעבר כוחות צה"ל בקבר יוסף ובחוות גל ופעיל חמאס נוסף בג'נין
לוחמי צה"ל, שב"כ ומג"ב פעלו הלילה למעצר שמונה מבוקשים ברחבי יהודה ושומרון >> pic.twitter.com/SVdlzpmQsi