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Операция "Волнорез": в Дженине арестован террорист ХАМАСа
14.10.2022 11:02 Ольга Белозерова

Операция "Волнорез": в Дженине арестован террорист ХАМАСа

Минувшей ночью и этим утром силы безопасности Израиля действовали в Иудее и Самарии в рамках масштабной операции "Волнорез".

Благодаря совместным усилиям ЦАХАЛа, МАГАВа и ШАБАКа в Дженине был арестован 24-летний террорист ХАМАСа Диаа Мухаммад Юсеф Салама. Его задержали с винтовкой М-16.

Диаа Мухаммад Юсеф Салама несет ответственность за недавние нападения на силы безопасности и планировал совершить дополнительные атаки. 

Напомним, что в ходе операции израильских сил безопасности в Дженине произошли столкновения с перестрелкой. В ходе инцидента были убиты врач и вооруженный террорист, несколько человек были ранены. Позже в ПА сообщили, что врач был ранен, а не убит. 

Кроме этого, силы ЦАХАЛа действовали в Шхеме, где задержали двух подозреваемых в стрельбе из боевого оружия по солдатам ЦАХАЛа, которые занимались охраной входа в гробницу Иосифа. Во время операции в этом районе были слышны выстрелы, в военнослужащих бросали камни.

Также израильские силы безопасности действовали в деревне Бурка, где задержали двоих подозреваемых в причастности к террору.

В рамках операции в Хевроне было конфисковано оружие предположительно использовавшееся для стрельбы по израильским автомобилям 29 сентября 2022 года.

Потерь среди израильских сил нет, сообщили в ЦАХАЛе. 

 

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