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Стрельба в Дженине: убиты врач и вооруженный террорист
14.10.2022 10:23 Ольга Белозерова

Стрельба в Дженине: убиты врач и вооруженный террорист

Палестинский врач и вооруженный террорист были убиты в ходе столкновений с солдатами ЦАХАЛа, действующими в Дженине в пятницу утром. 

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Палестинские СМИ опознали этого врача как доктора Абдаллу Абу аль-Тина. 

В то время как ЦАХАЛ пока не комментирует ситуацию, представитель министерства обороны сообщил прессе, что врач, по-видимому, был убит палестинским огнем.
 


Второй палестинец, убитый в ходе столкновений, был опознан как Матин Дабая. 

По меньшей мере шесть других палестинцев были ранены во время стрельбы, в том числе два медика Красного Полумесяца. На видео, опубликованном палестинскими СМИ, видно, как вооруженные палестинцы ведут огонь возле машины скорой помощи Красного Полумесяца.
При этом, директор службы скорой помощи в Дженине заявил, что медработники пострадали в результате "огня оккупантов".

"Мы попытались подвезти машины скорой помощи к некоторым пострадавшим, но не смогли из-за прямого огня со стороны оккупантов. В результате обстрелов двое медработников получили осколочные ранения, и они не смогли добраться до одного из раненых", - заявил директор службы скорой и неотложной помощи в Дженине Махмуд аль-Саади.

Ранее в ЦАХАЛе заявили, что действуют в Дженине и пообещали предоставить все подробности позже. 

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