



Стрельба в Дженине: убиты врач и вооруженный террорист

Палестинский врач и вооруженный террорист были убиты в ходе столкновений с солдатами ЦАХАЛа, действующими в Дженине в пятницу утром.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



Палестинские СМИ опознали этого врача как доктора Абдаллу Абу аль-Тина.



В то время как ЦАХАЛ пока не комментирует ситуацию, представитель министерства обороны сообщил прессе, что врач, по-видимому, был убит палестинским огнем.



مصادر محلية : اشــتباكات داخل مخيم جنين بعد اقتحامه من قبل الاحتلال pic.twitter.com/9bGZA6C0Zm — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 14, 2022

מחנה הפליטים ג'נין הבוקר. pic.twitter.com/oVnJZNsR9A — טל לב רם (@tallevram) October 14, 2022

Второй палестинец, убитый в ходе столкновений, был опознан как Матин Дабая.По меньшей мере шесть других палестинцев были ранены во время стрельбы, в том числе два медика Красного Полумесяца. На видео, опубликованном палестинскими СМИ, видно, как вооруженные палестинцы ведут огонь возле машины скорой помощи Красного Полумесяца.При этом, директор службы скорой помощи в Дженине заявил, что медработники пострадали в результате "огня оккупантов"."Мы попытались подвезти машины скорой помощи к некоторым пострадавшим, но не смогли из-за прямого огня со стороны оккупантов. В результате обстрелов двое медработников получили осколочные ранения, и они не смогли добраться до одного из раненых", - заявил директор службы скорой и неотложной помощи в Дженине Махмуд аль-Саади.Ранее в ЦАХАЛе заявили, что действуют в Дженине и пообещали предоставить все подробности позже.