



Операция Волнорез: трое задержанных, изъято оружие

В ночь на 2 сентября ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в Иудее и Самарии в рамках контртеррористической операции Волнорез.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Силы безопасности в ходе обысков обнаружили оружие М-16, которое использовалось при попытке обстрела израильского автобуса в районе Офра. При выезде из деревни палестинцы забросали камнями ЦАХАЛ. В ответ были применены средства для разгона толпы.

В Дженине был открыт огонь по подозреваемым, которые вели обстрел и бросали взрывчатку.

За ночь задержаны трое подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Пострадавших среди бойцов ЦАХАЛа нет.