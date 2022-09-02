Операция Волнорез: трое задержанных, изъято оружие
В ночь на 2 сентября ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в Иудее и Самарии в рамках контртеррористической операции Волнорез.
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
Силы безопасности в ходе обысков обнаружили оружие М-16, которое использовалось при попытке обстрела израильского автобуса в районе Офра. При выезде из деревни палестинцы забросали камнями ЦАХАЛ. В ответ были применены средства для разгона толпы.
В Дженине был открыт огонь по подозреваемым, которые вели обстрел и бросали взрывчатку.
За ночь задержаны трое подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Пострадавших среди бойцов ЦАХАЛа нет.
"שובר גלים"— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 2, 2022
לוחמי צה"ל, שב"כ ומג"ב עצרו הלילה שלושה מבוקשים ברחבי יהודה ושומרון
לוחמי צה"ל, שב"כ ומג"ב פעלו הלילה ובשעות הבוקר ברחבי אוגדת יהודה ושומרון, בין היתר בכפרים ג'בל מוואלח, זבאבדה ואל פוואר >> pic.twitter.com/cMezBwhx26