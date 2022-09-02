Новости » Арабо-израильский конфликт
Операция Волнорез: трое задержанных, изъято оружие | Фото: ЦАХАЛ
02.09.2022 12:10 Алина Груднева

Операция Волнорез: трое задержанных, изъято оружие

В ночь на 2 сентября ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в Иудее и Самарии в рамках контртеррористической операции Волнорез.

 
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
 
Силы безопасности в ходе обысков обнаружили оружие М-16, которое использовалось при попытке обстрела израильского автобуса в районе Офра. При выезде из деревни палестинцы забросали камнями ЦАХАЛ. В ответ были применены средства для разгона толпы. 
 
В Дженине был открыт огонь по подозреваемым, которые вели обстрел и бросали взрывчатку.
 
За ночь задержаны трое подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Пострадавших среди бойцов ЦАХАЛа нет.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы