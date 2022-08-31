Операция "Волнорез": арестованы 9 подозреваемых
Этой ночью силы безопасности Израиля действовали в ряде населенных пунктов Иудеи и Самарии в рамках продолжающейся масштабной операции "Волнорез".
Силы безопасности провели рейды в Хевроне, Иерихоне, Силуаде, населенных пунктах Акбат-Джабр, Умм-Дарай и других.
В ходе операции в Силуаде произошла перестрелка с террористами и вспыхнули беспорядки. После перестрелки с ЦАХАЛом террористы сдались.
Также силы безопасности конфисковали оружие.
Всего за ночь были арестованы 9 подозреваемых в террористической деятельности.
״שובר גלים״— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 31, 2022
לוחמי צה"ל, שב"כ ומג"ב עצרו הלילה 9 מבוקשים ברחבי יהודה ושומרון
לוחמי צה"ל, שב"כ ומג"ב פעלו הלילה ובשעות הבוקר ברחבי אוגדת יהודה ושומרון והחטיבה המרחבית הבקעה והעמקים, בין היתר בכפרים אום דראג', חרבת כרמל, יטא, אלבד, חרבת ג'ברה>> pic.twitter.com/MCrrh5xu2k