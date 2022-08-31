



Операция "Волнорез": арестованы 9 подозреваемых

Этой ночью силы безопасности Израиля действовали в ряде населенных пунктов Иудеи и Самарии в рамках продолжающейся масштабной операции "Волнорез".



Силы безопасности провели рейды в Хевроне, Иерихоне, Силуаде, населенных пунктах Акбат-Джабр, Умм-Дарай и других.



В ходе операции в Силуаде произошла перестрелка с террористами и вспыхнули беспорядки. После перестрелки с ЦАХАЛом террористы сдались.

Также силы безопасности конфисковали оружие.



Всего за ночь были арестованы 9 подозреваемых в террористической деятельности.



