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Операция "Волнорез": арестованы 9 подозреваемых
31.08.2022 11:34 Ольга Белозерова

Операция "Волнорез": арестованы 9 подозреваемых

Этой ночью силы безопасности Израиля действовали в ряде населенных пунктов Иудеи и Самарии в рамках продолжающейся масштабной операции "Волнорез". 

Силы безопасности провели рейды в Хевроне, Иерихоне, Силуаде, населенных пунктах Акбат-Джабр, Умм-Дарай и других.

В ходе операции в Силуаде произошла перестрелка с террористами и вспыхнули беспорядки. После перестрелки с ЦАХАЛом террористы сдались.
Также силы безопасности конфисковали оружие. 

Всего за ночь были арестованы 9 подозреваемых в террористической деятельности. 

 

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