



Операция Волнорез: 17 арестованных

В ночь на 5 сентября ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в Иудее и Самарии в рамках контртеррористической операции Волнорез.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

За ночь были задержаны 17 подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

Кроме того, конфисковано более десяти тысяч шекелей, которые предположительно предназначались для терроризма, а также оружие и боеприпасы.

В ходе мероприятий возникли ожесточенные беспорядки, в ходе которых в солдат бросали камни, взрывчатку и бутылки с зажигательной смесью, а также были слышны выстрелы. Солдаты обстреляли нескольких подозреваемых.

Потерь и ранений среди военных нет. Арестованные лица и конфискованные средства ведения боя переданы для дальнейшего расследования.