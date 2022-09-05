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Операция Волнорез: 17 арестованных | Фото: ЦАХАЛ
05.09.2022 09:06 Алина Груднева

Операция Волнорез: 17 арестованных

В ночь на 5 сентября ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в Иудее и Самарии в рамках контртеррористической операции Волнорез.

 
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
 
За ночь были задержаны 17 подозреваемых в причастности к террористической деятельности. 
 
Кроме того, конфисковано более десяти тысяч шекелей, которые предположительно предназначались для терроризма, а также оружие и боеприпасы.
 
В ходе мероприятий возникли ожесточенные беспорядки, в ходе которых в солдат бросали камни, взрывчатку и бутылки с зажигательной смесью, а также были слышны выстрелы. Солдаты обстреляли нескольких подозреваемых.
 
Потерь и ранений среди военных нет. Арестованные лица и конфискованные средства ведения боя переданы для дальнейшего расследования.

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