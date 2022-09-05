Операция Волнорез: 17 арестованных
В ночь на 5 сентября ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в Иудее и Самарии в рамках контртеррористической операции Волнорез.
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
За ночь были задержаны 17 подозреваемых в причастности к террористической деятельности.
Кроме того, конфисковано более десяти тысяч шекелей, которые предположительно предназначались для терроризма, а также оружие и боеприпасы.
В ходе мероприятий возникли ожесточенные беспорядки, в ходе которых в солдат бросали камни, взрывчатку и бутылки с зажигательной смесью, а также были слышны выстрелы. Солдаты обстреляли нескольких подозреваемых.
Потерь и ранений среди военных нет. Арестованные лица и конфискованные средства ведения боя переданы для дальнейшего расследования.
"שובר גלים"— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 5, 2022
לוחמי צה"ל, שב"כ ומג"ב עצרו הלילה 17 מבוקשים ברחבי יהודה ושומרון.
בנוסף הכוחות איתרו והחרימו מעל לעשרת אלפים שקלים שעל פי החשד ייועדו לטרור, נשק, חלקי נשק ותחמושת>>https://t.co/xeka1qdORM pic.twitter.com/1H41bY581O