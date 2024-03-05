



Опасения подтверждаются: ХАМАС не в курсе, сколько из похищенных еще живы

Высокопоставленный представитель ХАМАС утверждает, что у них нет информации о том, какое число пленников, похищенных из Израиля 7 октября еще живы. Об этом сообщает AFP.



“Что касается заключенных, мы точно не знаем, кто из них жив или мертв, убит в результате забастовок или голода”, — сказал агентству AFP из Каира Бассем Наим, высокопоставленный лидер ХАМАС.



“На территории Палестины есть заключенные, удерживаемые многочисленными группами в разных местах”, — сказал он спустя почти пять месяцев после начала войны между ХАМАСом и Израилем.



Наим, бывший министр здравоохранения в Газе, заявил, что “перемирие необходимо, чтобы мы могли провести проверки по этому вопросу... относительно имен, номеров и их статуса, независимо от того, живы они или мертвы”.



Вопрос о заложниках занимает центральное место в продолжающихся в Каире переговорах о перемирии в Газе.



Катарские и египетские посредники участвовали в переговорах с посланниками США и ХАМАСа во второй день переговоров в понедельник.



По сообщениям израильских СМИ, правительство Израиля отказалось отправить свою делегацию на переговоры в Каир, заявив, что ХАМАС не предоставил им список живых заложников.



Наим, однако, заявил, что подробности о статусе заключенных "не упоминались ни в каких документах или предложениях, распространенных в ходе переговорного процесса".



Во время нападения 7 октября в Газу было доставлено около 250 заложников, и израильские официальные лица заявляют, что там до сих пор удерживаются 130 пленников, в том числе 31 предположительно погибший.



В пятницу ХАМАС заявил, что еще семь заложников, захваченных во время нападения, погибли из-за израильских военных операций в Газе. AFP не смогло независимо подтвердить эту информацию.



В декабре израильские военные заявили, что солдаты по ошибке убили троих заложников, полагая, что они представляют угрозу.



