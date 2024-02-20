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ООН приостанавливает поставки еды в Газу: чем это поясняют
20.02.2024 15:38 Алина Груднева

ООН приостанавливает поставки еды в Газу: чем это поясняют

Продовольственное агентство ООН приостановило поставки помощи на север Газы.

Это поясняется обстрелом и грабежами колонн грузовиков с гумпомощью.

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Поставки были возобновлены 18 февраля после трехнедельного перерыва. Уточняется, что колонна грузовиков "столкнулась с полным хаосом и насилием". Команды, осуществляющие поставки, стали свидетелями "отчаяния" жителей Газы.

"Мы приостанавливаем доставку жизненно важной продовольственной помощи в северную часть Газы до тех пор, пока не будут созданы безопасные условия для наших сотрудников и людей. Наше решение приостановить поставки на север далось нелегко. Безопасность и защищенность при доставке критически важной продовольственной помощи должны быть немедленно обеспечены", - сказано в заявлении.

Речь идет об инциденте на КПП "Рафиах", когда голодная толпа попыталась взять грузовики штурмом. ХАМАС открыл по жителям Газы огонь, убив подростка.

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