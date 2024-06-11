



ООН: Израиль и ХАМАС могут нести ответственность за "военные преступления"

Управление ООН по правам человека объявило, что как ХАМАС, так и Израиль могут нести ответственность "за военные преступления" в Газе.



Таким образом представитель управления Джереми Лоуренс прокомментировал операцию ЦАХАЛа по освобождению четырех заложников в Нусейрате.



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"Сообщается, что сотни палестинцев, многие из которых были гражданскими лицами, были убиты и ранены. Удерживая заложников в таких густонаселенных районах, вооруженные группировки подвергают жизни палестинских мирных жителей, а также самих заложников дополнительному риску из-за боевых действий. Все эти действия обеих сторон могут быть приравнены к военным преступлениям", - сказал Лоуренс.



По версии ХАМАСа, в ходе операции ЦАХАЛа погибли по меньшей мере 210 человек. В Армии обороны Израиля заявили о примерно 100 жертвах среди палестинцев, из которых неясно, сколько было террористов, а сколько гражданских.