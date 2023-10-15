



Она атаковала террористов: история героизма погибшей Адар Бен-Симон

20-летняя лейтенант Адар Бен-Симон из Неве-Зива была командиром взвода в командовании тыла. Она погибла в минувшую субботу, 7 октября, когда бесстрашно бросилась в бой против проникающих на базу террористов.



"С юных лет Адар мечтала стать бойцом. Она действительно осуществила свою мечту, пожертвовав при этом жизнью", - говорят ее родственники.



"В прошлую субботу, во время обычного окончания шабата на базе, Адар была среди офицеров, ведущих курс обучения новобранцев в Зиким. Когда Адар и ее сослуживцы обнаружили, что на базу проникает большое количество террористов, их первоочередной задачей стала защита новобранцев, находящихся под их командованием".



Они оперативно разместили солдат в укрытиях и приготовились противостоять наступающим террористам.



"Адар бесстрашно вступила в бой, всеми силами пытаясь уничтожить террористов и защитить свою страну, обеспечивая безопасность своих солдат и жертвуя собственной жизнью. Вместе со своими товарищами она доблестно сражалась с превосходящими силами, и благодаря их мужеству почти все новобранцы вернулись домой целыми и невредимыми. Мы намерены сделать так, чтобы все узнали, каким невероятным героем была Адар, настоящей израильской героиней, отдавшей все ради страны, которую она так глубоко любила", - добавили ее родственники.