Окончательно: Израиль не будет представлен на военной выставке во Франции

Отстранение от участия в оборонной выставке стало ударом по израильской оборонной промышленности. Из разговора с высокопоставленными чиновниками на местах выяснилось, что большая часть ущерба ляжет на плечи более мелких компаний.



Rafael, Elbit и Israel Aerospace Industries, три крупнейшие оборонные компании страны, в меньшей степени пострадают от запрета на их участие в парижской выставке. Все 70 компаний, которые планировали отправиться в Париж в июне, уже оплатили огромную стоимость своих стендов, а также отправили охрану специальными рейсами. Эти деньги пропали.



Многие связывают этот запрет с провальным интервью Нетаниягу на французском телевидении в эту среду, но это не так. Решение об отстранении Израиля от участия в выставке было приня до этого события. Интервью дало еще раз понять французам, что ситуация не изменится.



Франция является вторым по величине экспортером оружия в мире (после США), обогнав Россию за последние два года.



Тот факт, что столь известный экспортер оружия блокирует участие израильских компаний в выставке вооружений, посылает сильный сигнал другим странам, выставкам и деловым отношениям.



"Они низвели нас до Лиги прокаженных", — сказал The Times of Israel высокопоставленный чиновник одной из ведущих израильских оружейных компаний.



Другая причина, по которой французы запретили израильским экспонентам, связана с антиизраильскими демонстрациями, которые, как ожидается, пройдут возле торговой ярмарки.



"В течение семи месяцев французы говорили израильтянам, что они должны увеличить гуманитарную помощь Газе, что они должны позаботиться о палестинском гражданском населении, что невозможно продолжать без плана на следующий день. что они не могут вести бесконечную войну — и никто в Израиле не желает их слушать", — сообщил дипломатический источник.



"Французам надоело. Один из инструментов – отмена участия в выставке. Есть и другие инструменты, которые они рассматривают для передачи сообщения Израилю", — сказал источник.



Взаимные торговые отношения Израиля и Франции в сфере вооружений не являются существенными. За последнее десятилетие Франция продала Израилю оружия на сумму около 225 миллионов долларов. Это не крупные сделки с оружием.



Израильский экспорт во Францию ​​также незначителен, учитывая строгий процесс регулирования в стране, направленный на защиту местной промышленности. В этом отношении оборонная промышленность Израиля является бизнес-конкурентом Франции.



В начале войны в Газе, спровоцированной резней, устроенной ХАМАСом 7 октября, Франция продавала Израилю комплектующие для использования в пулеметах. Министр обороны Франции Себастьен Лекорню тогда заявил, что это была продажа запасных частей по лицензии на сделку, заключенную еще до войны.



Несколько лет назад французские активисты BDS протестовали против того, чтобы местная оружейная компания Thales поставляла детали для беспилотника Elbit Hermes 450, который использовался Израилем во время операции Protective Edge против ХАМАСа в Газе в 2014 году. В конечном итоге Министерство обороны Франции после непрерывных демонстраций прекратило поставки.



Хотя представители отрасли осудили последствия запрета, другие заявили, что он вряд ли окажет существенное влияние.



Профессор Даниэль Шек, бывший посол Израиля во Франции, сказал The Times of Israel, что, по его мнению, израильская оружейная промышленность не пострадает от решения Франции.



"Отношения между Армией обороны Израиля, французской армией и французскими компаниями выходят за рамки этого решения. Оборонный сектор менее подвержен взлетам и падениям в [дипломатических] отношениях".



"Я думаю, что их решение запретить израильским экспонентам нанесет удар по Израилю, но не повредит отрасли. Я думаю, что у них также была огромная головная боль по обеспечению безопасности израильских стендов и демонстраций против выставки — и это было главным соображением", — сказал Шек.



"Что касается послания, которое Франция передает другим странам, я думаю, это их не беспокоит. И в любом случае количество сделок с оружием не зависит от посещаемости выставок".