



Огненный террор возвращается: новые видео с запусками шаров

Палестинцы в Газе возобновили "огненный террор", о чем активно снимают видео.



В сети появились новые ролики с запусками зажигательных шаров в направлении Израиля.



Этот процесс сопровождается на видео "веселой" песней на арабском языке.



Все это происходит на фоне возобновившихся беспорядков, которые палестинцы устраивают каждый вечер возле забора безопасности.