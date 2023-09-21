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Огненный террор возвращается: новые видео с запусками шаров
21.09.2023 14:36 Алина Груднева

Огненный террор возвращается: новые видео с запусками шаров

Палестинцы в Газе возобновили "огненный террор", о чем активно снимают видео.

В сети появились новые ролики с запусками зажигательных шаров в направлении Израиля.

Этот процесс сопровождается на видео "веселой" песней на арабском языке.

Все это происходит на фоне возобновившихся беспорядков, которые палестинцы устраивают каждый вечер возле забора безопасности.

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