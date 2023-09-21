Огненный террор возвращается: новые видео с запусками шаров
Палестинцы в Газе возобновили "огненный террор", о чем активно снимают видео.
В сети появились новые ролики с запусками зажигательных шаров в направлении Израиля.
Этот процесс сопровождается на видео "веселой" песней на арабском языке.
Все это происходит на фоне возобновившихся беспорядков, которые палестинцы устраивают каждый вечер возле забора безопасности.
טרור הבלונים חוזר: דיווח על הפרחות בלוני טרור מעזה— ▪️עדכונים N.A▪️ (@YMClc4EOS1GC97N) September 21, 2023
מצורף תיעוד ערבי pic.twitter.com/WT9CxxGjHq