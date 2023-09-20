



Огненный террор и беспорядки на границе: есть пострадавшие

На границе с Газой 20 сентября продолжились беспорядки, которые устраивают палестинцы.



Возобновлена практика запусков в сторону Израиля зажигательных шаров, о чем свидетельствует видео, распространенное в соцсети.



Один террорист получил ранения в результате взрыва бомбы в районе Хан-Юниса. Возле забора безопасности жгут шины, бросают в бойцов ЦАХАЛа камни и самодельную взрывчатку.

תיעוד עזתי מהפרחות בלוני טרור מחאן יונס pic.twitter.com/KA7qJYw1bD — ▪️עדכונים N.A▪️ (@YMClc4EOS1GC97N) September 20, 2023

גם בשעה זו שריפות צמיגים בגבול עזה pic.twitter.com/KVxRSUJ99d — ▪️עדכונים N.A▪️ (@YMClc4EOS1GC97N) September 20, 2023

По данным минздрава Газа, подконтрольного ХАМАСу, в общей сложности четыре палестинца получили ранения в ходе беспорядков на границе.