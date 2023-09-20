Новости » Арабо-израильский конфликт
Огненный террор и беспорядки на границе: есть пострадавшие
20.09.2023 19:28 Алина Груднева

Огненный террор и беспорядки на границе: есть пострадавшие

На границе с Газой 20 сентября продолжились беспорядки, которые устраивают палестинцы.

Возобновлена практика запусков в сторону Израиля зажигательных шаров, о чем свидетельствует видео, распространенное в соцсети.

Один террорист получил ранения в результате взрыва бомбы в районе Хан-Юниса. Возле забора безопасности жгут шины, бросают в бойцов ЦАХАЛа камни и самодельную взрывчатку.


По данным минздрава Газа, подконтрольного ХАМАСу, в общей сложности четыре палестинца получили ранения в ходе беспорядков на границе.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы