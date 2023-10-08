



Обновленный список, где проводится эвакуация

Армия обороны Израиля предоставила обновленный список мест, где проводится эвакуация населения из-за опасной ситуации в сфере безопасности.



"После предыдущего объявления об эвакуации населенных пунктов прилагается обновленный список", - сообщили в Службе тыла.



В частности, эвакуация проводится в следующих местах: Нахаль-Оз, Нир-Ам, Мефальсим, Кфар-Аза, Гевим, Ор-Ханер, Ивим, Нетив--ха-Асара, Яд-Мордехай, Кармия, Зиким, Керем-Шалом, Кисуфим, Холит, Суфа, Нирим, Нир-Оз, Эйн-ха-Шлоша, Нир-Ицхак, Беэри, Маген, Реим, Саад и Алумим.