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ОАЭ осудили нападение ХАМАСа на Израиль
08.10.2023 23:58 Mignews

ОАЭ осудили террористическое нападение ХАМАСа на Израиль

В Объединенных Арабских Эмиратах потрясены нападением ХАМАСа на города и деревни Израиля, расположенные вблизи сектора Газа. Об этом идет речь в заявлении, обнародованном Министерством иностранных дел ОАЭ в социальной сети Х (бывший Twitter)

"Нападения ХАМАСа на израильские города и деревни вблизи сектора Газа, включая обстрел населенных пунктов тысячами ракет, являются серьезной эскалацией. Министерство потрясено сообщениями о похищении израильских граждан в качестве заложников из своих домов", – говорится в заявлении. 

В МИД отметили, что ОЭА находится в тесном контакте со всеми региональными и международными партнерами для быстрой деэскалации ситуации.
 

 

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