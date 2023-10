ОАЭ осудили террористическое нападение ХАМАСа на Израиль

В Объединенных Арабских Эмиратах потрясены нападением ХАМАСа на города и деревни Израиля, расположенные вблизи сектора Газа. Об этом идет речь в заявлении, обнародованном Министерством иностранных дел ОАЭ в социальной сети Х (бывший Twitter)



"Нападения ХАМАСа на израильские города и деревни вблизи сектора Газа, включая обстрел населенных пунктов тысячами ракет, являются серьезной эскалацией. Министерство потрясено сообщениями о похищении израильских граждан в качестве заложников из своих домов", – говорится в заявлении.



В МИД отметили, что ОЭА находится в тесном контакте со всеми региональными и международными партнерами для быстрой деэскалации ситуации.



