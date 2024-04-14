



NYT: Байден отговорил Нетаниягу от мгновенного ответа Ирану

Президент США Джо Байден отговорил премьер-министра Биньямина Нетаниягу от немедленного ответного удара по Ирану после того, как Иран вчера вечером запустил около 300 ударных дронов и ракет по Израилю, сообщает New York Times.



Согласно отчету, несколько членов военного кабинета Израиля высказались за ответную атаку, но отсутствие серьезного ущерба, нанесенного Ираном, а также разговор Нетаниягу с Байденом смягчили израильскую реакцию на столь массированную атаку.





