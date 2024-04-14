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NYT: Байден отговорил Нетаниягу от мгновенного ответа Ирану
14.04.2024 16:15 MIGnews.com

NYT: Байден отговорил Нетаниягу от мгновенного ответа Ирану

Президент США Джо Байден отговорил премьер-министра Биньямина Нетаниягу от немедленного ответного удара по Ирану после того, как Иран вчера вечером запустил около 300 ударных дронов и ракет по Израилю, сообщает New York Times.

Согласно отчету, несколько членов военного кабинета Израиля высказались за ответную атаку, но отсутствие серьезного ущерба, нанесенного Ираном, а также разговор Нетаниягу с Байденом смягчили израильскую реакцию на столь массированную атаку.


 

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