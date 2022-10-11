



Нетаниягу о гибели бойца ЦАХАЛа: терроризм победит только твердая рука

Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу прокомментировал теракт в Шавей-Шомрон, в результате которого погиб солдат ЦАХАЛа.



Он выразил свои соболезнования семье погибшего и заявил, что терроризм может быть побежден только твердой рукой.



"Я выражаю свои соболезнования от всего сердца семье солдата ЦАХАЛа, который сегодня пал в результате обстрела возле Шавей-Шомрон, и высказываю поддержку нашим силам, действующим в полевых условиях. Только твердая рука победит терроризм", — сказал Нетаниягу.