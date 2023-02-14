



Нетаниягу и Смотрич о гибели бойца МАГАВа: с этим нужно бороться

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокомментировал гибель бойца МАГАВ старшего сержанта Асиля Суаеда, раненого накануне на КПП "Шуафат" во время теракта.



Об этом глава правительства написал в своем аккаунте в социальной сети.



"От имени всех граждан Израиля выражаю искренние соболезнования семье бойца Пограничной полиции старшего сержанта Асиля Суаеда, погибшего сегодня вечером в результате теракта на КПП Шуафат. Да будет благословенна его память", - написал он.



Также соболезнования выразил министр финансов Бецалель Смотрич, отметив, что Государство Израиль оплакивает смерть бойца. Комментируя череду терактов, совершенных палестинскими подростками, он отметил, что "убийство евреев за то, что они евреи, — не единственная угроза".



"Они растут в жестоком и подстрекательском обществе, которое промывает им мозги, и с этим нужно бороться", - подчеркнул Смотрич.



Напомним, 22-летний боец МАГАВа, сержант Асил Суаед, скончался от полученных в результате нападения на КПП "Шуафат" ран поздно вечером, 13 февраля. Он вместе с гражданским охранником проверяли автобус, когда 13-летний террорист вытащил нож и напал на него. Охранник выстрелил в террориста и попал в бойца.