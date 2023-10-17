



Наземная операция в Газе отложена на неопределенное время

Ввод сухопутных войск в Газу отложен на неизвестный срок, заявили высокопоставленные представители ЦАХАЛа, сообщает военный корреспондент walla Амир Бухубут. В армии кипят от возмущения: "Игра в пользу ХАМАСа"



Дата начала крупномасштабной военной операции в Газе перенесена на неизвестный срок. Предполагается, что лидеры Израиля ждут окончания визита президента США Джо Байдена в Израиль, который должен состояться завтра.



Официальные представители ЦАХАЛа критикуют перенос сроков и утверждают, что каждый час, который проходит без наземной операции, наносит вред армии и позволяет ХАМАСу лучше подготовиться к обороне в Газе.



Бухбут пишет, что в армии есть командиры, которых еще “не пробило”, которые все еще говорят о “сопутствующем ущербе”. Критики подобного подхода говорят: “Мы проинформировали население о необходимости эвакуации, и если ХАМАС держит своих гражданских в заложниках, то это - его ответственность". Война с ХАМАСом. Подробности - в Telegram