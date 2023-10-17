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Наземная операция в Газе отложена на неопределенное время
17.10.2023 15:17 Аркадий Бочаровский

Наземная операция в Газе отложена на неопределенное время

Ввод сухопутных войск в Газу отложен на неизвестный срок, заявили высокопоставленные представители ЦАХАЛа, сообщает военный корреспондент walla Амир Бухубут. В армии кипят от возмущения: "Игра в пользу ХАМАСа"

Дата начала крупномасштабной военной операции в Газе перенесена на неизвестный срок. Предполагается, что лидеры Израиля ждут окончания визита президента США Джо Байдена в Израиль, который должен состояться завтра.

Официальные представители ЦАХАЛа критикуют перенос сроков и утверждают, что каждый час, который проходит без наземной операции, наносит вред армии и позволяет ХАМАСу лучше подготовиться к обороне в Газе. 

Бухбут пишет, что в  армии  есть командиры, которых еще “не пробило”, которые все еще говорят о “сопутствующем ущербе”.  Критики подобного подхода говорят: “Мы проинформировали население о необходимости эвакуации, и если ХАМАС держит своих гражданских в заложниках, то это - его  ответственность". Война с ХАМАСом. Подробности - в Telegram

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