



Насралла: Хизбалла готова к войне и не боится

Генсек "Хизбаллы" Хасан Насралла объявил о готовности его террористической организации к войне.



Соответствующее заявление он сделал, выступая с видеообращением к ливанцам.



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"Мы были готовы к войне 99 дней и не боимся ее. Мы будем воевать в полную силу, если нас вынудят", - пригрозил он.



Ранее Насралла также пригрозил эскалацией новыми атаками на корабли в Красном море, обвинив США и Британию, которые нанесли удары по объектам хути в Йемени, “в глупости”.

