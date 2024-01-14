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Насралла: Хизбалла готова к войне и не боится
14.01.2024 17:00 Алина Груднева

Насралла: Хизбалла готова к войне и не боится

Генсек "Хизбаллы" Хасан Насралла объявил о готовности его террористической организации к войне.

Соответствующее заявление он сделал, выступая с видеообращением к ливанцам.

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"Мы были готовы к войне 99 дней и не боимся ее. Мы будем воевать в полную силу, если нас вынудят", - пригрозил он.

Ранее Насралла также пригрозил эскалацией новыми атаками на корабли в Красном море, обвинив США и Британию, которые нанесли удары по объектам хути в Йемени, “в глупости”.
 

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