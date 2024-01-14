



Насралла обвинил США и Британию в "глупости" и пригрозил усилением атак

Генсек "Хизбаллы" Хасан Насралла прокомментировал удары по объектам хути в Йемене.



"Агрессия в Йемене представляет собой глупость американцев и британцев. Хотя американцы призывают не расширять войну, они сами это делают", - сказал он.



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Насралла "прогнозирует", что удары по хути приведут к усилению атак на израильские корабли, а также "нанесут еще больший ущерб судоходству в Красном море", которое превратится в поле боя.



"Безопасность в Красном море, спокойствие на ливанском фронте и ситуация в Ираке - зависят от прекращения агрессии в Газе", - добавил он.