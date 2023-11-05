Над Саудовской Аравией сбита ракета, выпущенная из Йемена по Израилю
В ночь на 5 ноября над Саудовской Аравией сбили ракету, предположительно, выпущенную из Йемена в сторону Израиля.
Перехват ракеты зафиксирован на северо-западе страны, недалеко от ее границы с Иорданией. Власти Саудовской Аравии не прокомментировал ситуацию. В Израиле в тот момент сирена воздушной тревоги не сработала.
За последнюю неделю поддерживаемые Ираном йеменские хути выпустили по Израилю несколько беспилотников и ракет. Большая часть из них была перехвачена. Они угрожали, что продолжат таким образом поддерживать "братьев-палестинцев".
تصدي الدفاعات الجوية السعودية لصاروخ يمني كان متجها لجنوب فلسطين المحتلة pic.twitter.com/9SLRvFUSrD— Newpress | نيو برس (@NewpressPs) November 4, 2023