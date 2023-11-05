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Над Саудовской Аравией сбита ракета, выпущенная из Йемена по Израилю
05.11.2023 07:05 Алина Груднева

Над Саудовской Аравией сбита ракета, выпущенная из Йемена по Израилю

В ночь на 5 ноября над Саудовской Аравией сбили ракету, предположительно, выпущенную из Йемена в сторону Израиля.

Перехват ракеты зафиксирован на северо-западе страны, недалеко от ее границы с Иорданией. Власти Саудовской Аравии не прокомментировал ситуацию. В Израиле в тот момент сирена воздушной тревоги не сработала.

За последнюю неделю поддерживаемые Ираном йеменские хути выпустили по Израилю несколько беспилотников и ракет. Большая часть из них была перехвачена. Они угрожали, что продолжат таким образом поддерживать "братьев-палестинцев".

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