



Над Саудовской Аравией сбита ракета, выпущенная из Йемена по Израилю

В ночь на 5 ноября над Саудовской Аравией сбили ракету, предположительно, выпущенную из Йемена в сторону Израиля.



Перехват ракеты зафиксирован на северо-западе страны, недалеко от ее границы с Иорданией. Власти Саудовской Аравии не прокомментировал ситуацию. В Израиле в тот момент сирена воздушной тревоги не сработала.



За последнюю неделю поддерживаемые Ираном йеменские хути выпустили по Израилю несколько беспилотников и ракет. Большая часть из них была перехвачена. Они угрожали, что продолжат таким образом поддерживать "братьев-палестинцев".