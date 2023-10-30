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Министр юстиции ФРГ: для антисемитов гражданства не будет
30.10.2023 10:22 Катя Шульц

Министр юстиции ФРГ: для антисемитов гражданства не будет

Марко Бушман, министр юстиции ФРГ, выступил с заявлением, что те, кто будут замечены в антисемитских проявлениях не получат гражданство Германии, а также и вид на жительство.

Обращение министра было направлено мигрантам, которые слишком увлеклись радикальными течениями на территории Германии.

"Мы принимаем меры против натурализации антисемитов", - заявил политик в интервью газете Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 29 октября.

В будущем будут расследованы даже такие мелкие правонарушения, как оскорбление, чтобы определить, не были ли эти действия совершены по антисемитским мотивам. И если судья установит наличие таких мотивов, ответчик не сможет стать гражданином Германии.

"Для лиц, не имеющих немецкого паспорта, мы также должны учитывать последствия, предусмотренные законом о пребывании в стране", - добавил он.

Бушман подчеркнул, что на Германии лежит историческая ответственность: "Никогда больше евреи в Германии не должны становиться жертвами террора и преследований. Против тех, кто это не уважает, мы должны действовать со всей строгостью", - об этом пишет Deutsche Welle.
 

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