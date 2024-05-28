



МИД ЕС и арабских стран ищут решение по созданию палестинского государства

Министры иностранных дел ЕС провели переговоры в Брюсселе с коллегами из Саудовской Аравии, Иордании, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов и Катара в рамках дипломатического продвижения решения по принципу создания двух государств после войны Израиля и ХАМАСа в Газе.



Выступая после встречи в понедельник, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что дипломаты ЕС и арабских стран соберутся рассмотреть возможности объедения усилий для организации совместной конференции о том, как реализовать решение о создании двух государств.



Стремление Европы к созданию палестинского государства усилилось на прошлой неделе, когда Ирландия, Испания и Норвегия заявили, что признают его начиная с 28 мая. Но этот шаг подчеркнул разногласия внутри ЕС, состоящего из 27 стран, которые изо всех сил пытались достичь единой позиции по войне, вызваной террористической атакой Хамаса 7 октября 2023 года.