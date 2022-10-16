"Львиное логово": Арестованный не имеет к нам отношения
В "Львином логове" отрицают связь задержанного силами безопасности Израиля Хамзы Аль Азиза с группировкой.
В заявлении террористов сказано, что у них в группировке "нет бойца под именем, которого оккупанты якобы арестовали в Шхеме".
Напомним, что по сообщениям в Шхеме был арестован член группировки "Львиное логово".
عاجل| مجموعات "عرين الأسود" في بيان صحفي: "لا وجود لإسم الشاب المُعلن إعتقاله أو محاصرته في الضاحية من قبل قوات الإحتلال بين مُقاتلين عرين الأسود إطلاقاً وإن كل مايقوم به الإحتلال من مُناورات هي مكشوفة تماما بالنسبه لنا".— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 16, 2022