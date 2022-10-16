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"Львиное логово": Арестованный не имеет к нам отношения
16.10.2022 22:52 Ольга Белозерова

"Львиное логово": Арестованный не имеет к нам отношения

В "Львином логове" отрицают связь задержанного силами безопасности Израиля Хамзы Аль Азиза с группировкой.

В заявлении террористов сказано, что у них в группировке "нет бойца под именем, которого оккупанты якобы арестовали в Шхеме". 

Напомним, что по сообщениям в Шхеме был арестован член группировки "Львиное логово". 

 

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