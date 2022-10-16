



"Львиное логово": Арестованный не имеет к нам отношения

В "Львином логове" отрицают связь задержанного силами безопасности Израиля Хамзы Аль Азиза с группировкой.



В заявлении террористов сказано, что у них в группировке "нет бойца под именем, которого оккупанты якобы арестовали в Шхеме".



Напомним, что по сообщениям в Шхеме был арестован член группировки "Львиное логово".



