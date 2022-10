В Шхеме арестован член "Львиного логова"

Израильские войска арестовали одного из членов террористической группировки "Львиное логово".



По информации в сети, был арестован Хамза Аль Азиз.



🔰Israeli occupation forces kidnap a Palestinian man , Hamza Al Aziz, from Nablus.

Gun battles in Nablus as Israeli troops reportedly arrest member of "Lion's Den" armed faction.pic.twitter.com/UZZpvMKo1I