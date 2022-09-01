



Линч в Акко: одного из участников обвинили в теракте

Сегодня Окружной суд Хайфы предъявил обвинения 29-летнему израильскому арабу Айману Залфи, жителю Акко, который, как утверждается, участвовал в линче еврейского жителя Акко Мора Джанашвили в мае прошлого года.



Как сообщает Times of Israel, участнику нападения Залфи предъявили обвинения в совершении террористического акта, причинении тяжких телесных повреждений с отягчающими обстоятельствами, изготовлении оружия в террористических целях, беспорядках на расовой почве и ряде других правонарушений.



Залфи - шестой человек, которому предъявлено обвинение в нападении на Джанашвили.



Согласно обвинительному акту, Залфи был одним из десятков участников беспорядков в масках, которые бродили по улицам Акко в ночь на 12 мая, бросая камни и запуская фейерверки в полицейских и уничтожая общественное имущество. Участники беспорядков забросали машину Джанашвили камнями и другими предметами, в результате чего он потерял управление и врезался в стену. Мужчина вышел из машины и пытался убежать, но его жестоко избили. Мор Джанашвили тяжело пострадал.