



Лидеры Израиля: война продолжится до уничтожения ХАМАСа

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр иностранных дел Эли Коэн поклялись в среду, что военное наступление на террористическую группировку ХАМАС будет продолжаться "до конца". Они заявил, что Израиль не уступит растущему международному давлению, требующему прекращения огня.



Нетаниягу заявил об этом во время посещения следственного изолятора на юге Израиля, где боевики ХАМАС, захваченные в секторе Газа, допрашиваются подразделением 504 кадровой разведки Армии обороны Израиля.



По данным канцелярии премьер-министра, Нетаниягу ознакомился с работой подразделения и процедурами допроса.

Он сказал солдатам подразделения, что "мы будем действовать до конца, до победы, до уничтожения ХАМАСа" - даже перед лицом международного давления. "Ничто нас не остановит", - сказал он.



"Пусть не будет никаких сомнений на этот счет", - добавил он.



Вторя премьер-министру, министр иностранных дел Эли Коэн также заявил, что война против ХАМАСа будет продолжаться "с международной поддержкой или без нее".



"Прекращение огня на нынешнем этапе - это подарок террористической организации ХАМАС, который позволит ей снова угрожать жителям Израиля", - сказал Коэн заместителю министра иностранных дел Австралии Тиму Уоттсу, говорится в заявлении его министерства.