



Лидер Балада: Лапида следует судить в Гааге

Лидер Балада: Лапида следует судить в Гааге





Депутат Кнессета Сами Абу Шахаде, председатель партии "Балад", считает, что премьер-министр Яир Лапид должен предстать перед Международным уголовным судом в Гааге из-за "преступлений", которые он совершает в своей политике в Иудее и Самарии.



"Избирательная кампания Лапида проходит через кровавую кампанию и военные преступления в Дженине и Шехеме. Мы предупреждали об этом после его речи о двух государствах [в ООН]", - написал Абу Шахаде в Твиттере. Он заявил, что антитеррористическая деятельность Израиля в Иудее и Самарии является основой предвыборной кампании Яира Лапида и его партии "Еш Атид".



"Так обстоят дела в обществе, которое деградировало в сторону крайне правых. Преступления и ликвидации необходимы в войне за голоса избирателей", - написал Абу Шахаде. В связи с этим председатель БАЛАДа заявил, что "место таких премьер-министров - в Гааге, а не в ООН".

