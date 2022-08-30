



Лапид прокомментировал стрельбу у Гробницы Иосифа

Премьер-министр Израиля Яир Лапид прокомментировал утреннее происшествие у Гробницы Иосифа в Шхеме и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.



"Желаю скорейшего выздоровления раненым в результате обстрела у могилы Иосифа и благодарю солдат, спасших мирных жителей с места обстрела.

Мы продолжим без колебаний действовать против террористов, которые хотят причинить нам вред. Сегодня утром ЦАХАЛ и ШАБАК действовали в Шхеме. ЦАХАЛ и силы безопасности прилагают большие усилия, чтобы позволить верующим добраться до Гробницы Иосифа, однако несогласованное прибытие подвергает опасности верующих и силы безопасности", — написал Лапид.

