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Красный Крест не может получить доступа к израильским заложникам
10.10.2023 18:15 Алина Груднева

Красный Крест не может получить доступа к израильским заложникам

Представитель Международного комитета Красного Креста сообщил, что его организация связалась с ХАМАСом, чтобы попытаться получить доступ к израильским заложникам, взятым террористами в плен.

По словам Фабрицио Карбони, пока что переговоры не увенчались успехом.

"Уровень насилия по-прежнему очень высок, но мы запросили доступ. Мы также просим, чтобы гражданские лица, попавшие в плен, имели возможность пообщаться со своими семьями, сказать им, что они в безопасности, живы и здоровы", - сказал он.

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