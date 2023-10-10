



Красный Крест не может получить доступа к израильским заложникам

Представитель Международного комитета Красного Креста сообщил, что его организация связалась с ХАМАСом, чтобы попытаться получить доступ к израильским заложникам, взятым террористами в плен.



По словам Фабрицио Карбони, пока что переговоры не увенчались успехом.



"Уровень насилия по-прежнему очень высок, но мы запросили доступ. Мы также просим, чтобы гражданские лица, попавшие в плен, имели возможность пообщаться со своими семьями, сказать им, что они в безопасности, живы и здоровы", - сказал он.