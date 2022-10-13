



КПП "Шуафат" открыт для движения спустя 5 дней после гибели солдата

После пяти дней закрытия лагеря беженцев Шоафат контрольно-пропускной пункт на въезде в лагерь был открыт для движения транспортных средств. Начали подъезжать грузовики и доставлять товары и продукты, а жители въезжали и выезжали из лагеря на своих автомобилях.



Тем временем премьер-министр Яир Лапид сегодня проведет оценку ситуации с безопасностью после событий в Восточном Иерусалиме с участием глав силовых ведомств, военного секретаря премьер-министра генерала Ави Хиля и других официальных лиц.





