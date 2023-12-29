



Конвой UNRWA с гумпомощью попал под обстрел в Газе

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам сообщило об обстреле его колонны с гумпомощью в Газе.



По словам представителя UNRWA Томаса Уайта, в результате обстрела никто не пострадал.





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"Наш руководитель конвоя и его команда не пострадали, но одна машина получила повреждения. Сотрудники гуманитарных организаций никогда не должны становиться мишенями", - сказал он.



По словам Уайта, колонна подверглась обстрелу, когда возвращалась из северной части Газы по гуманитарному маршруту.

