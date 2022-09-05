



Кохави: эскалация в Иудее и Самарии - вина ПА

Командующий армией Израиля Авив Кохави возлагает ответственность за возросшее количество нападений в Иудее и Самарии на ПА. Он считает, что именно отсутствие у ПА контроля над этими районами привело к возросшей напряженности.



Авив Кохави также упомянул об увеличении масштабов террористических атак и активной деятельности сил безопасности по предотвращению этого.



"Мы значительно усилили деятельность по пресечению терроризма и арестовали полторы тысячи разыскиваемых лиц", — заявил командующий армией Израиля.



Несмотря на это, Кохави заявил, что Израиль готов наращивать активность по мере необходимости для обеспечения безопасности.



"Наша активность будет продолжаться, и мы готовы ее наращивать по мере необходимости", — сказал он.