



Кипр: морской коридор для доставки помощи в Газу все еще работает. Есть нюанс

Морской коридор, который используется для доставки по воде гуманитарной помощи в Газу, по-прежнему работает.



Об этом сообщил представитель Кипра в комментарии информационному агентству Reuters.



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Уточняется, что груз хранится на кораблях возле побережья Газы. Это будет происходить до тех пор, пока не будет завершен ремонт разваливающегося плавучего пирса, построенного американцами.



Ожидается, что пирс, который ремонтируют в порту Ашдод, будет установлен на предыдущее место к середине следующей недели.