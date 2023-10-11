Кибуц Беэри полностью уничтожен
Израильские ТВ-каналы одновременно транслируют репортажи из кибуца Беэри.
По словам потрясенных журналистов, кибуц “полностью уничтожен”, “дома стерты в пепел”.
Террористы стреляли ракетами по домам, из которых отказывались выходить жители.
На дороге, ведущей из кибуца - сожженные автомобили с обгоревшими трупами. Это - жители кибуца. пытавшиеся бежать. В них стреляли из РПГ.
Дома в кибуце или сожжены в попытке убить укрывшихся в бомбоубежищах, или разрушены ракетами и взрывами.