



Кибуц Беэри полностью уничтожен



Израильские ТВ-каналы одновременно транслируют репортажи из кибуца Беэри.



По словам потрясенных журналистов, кибуц “полностью уничтожен”, “дома стерты в пепел”.



קיבוץ בארי לאחר הטבח pic.twitter.com/WMINnn05pJ — street cat 🐈 (@wwwwqqq123) October 11, 2023

היי אסנת,

שמעתי שאת מחפשת בית בקיבוץ.

יש לי שלושה נכסים מקסימים להציע לך בקיבוץ בארי הפסטורלי, שיושב כיודע על קרקעות שנגזלו ממך ומילדיך.

לאור העוול העצום שנגרם לך ע״י אשכנזים רשעים מאז קום המדינה,

אשמח לארגן לך מחיר זול במיוחד.

צרי איתי קשר במידה ומשהו מוצא חן בעיניך. pic.twitter.com/snADu8GNhO — foreignlocal (@foreignlocal21) October 11, 2023

These are pictures from the entrance of Kibbutz Be'eri. A car of civilians attempted to escape. Hamas burned them alive. pic.twitter.com/rjAlApiT2A — Ben Shapiro (@benshapiro) October 11, 2023

Террористы стреляли ракетами по домам, из которых отказывались выходить жители.На дороге, ведущей из кибуца - сожженные автомобили с обгоревшими трупами. Это - жители кибуца. пытавшиеся бежать. В них стреляли из РПГ.Дома в кибуце или сожжены в попытке убить укрывшихся в бомбоубежищах, или разрушены ракетами и взрывами.