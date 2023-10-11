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Кибуц Беэри полностью уничтожен
11.10.2023 21:01 Аркадий Бочаровский

Кибуц Беэри полностью уничтожен


Израильские ТВ-каналы одновременно транслируют репортажи из кибуца Беэри.

По словам потрясенных журналистов, кибуц “полностью уничтожен”, “дома стерты в пепел”.
 



Террористы стреляли ракетами по домам, из которых отказывались выходить жители.
 


На дороге, ведущей из кибуца - сожженные автомобили с обгоревшими трупами. Это - жители кибуца. пытавшиеся бежать. В них стреляли из РПГ.

Дома в кибуце или сожжены в попытке убить укрывшихся в бомбоубежищах, или разрушены ракетами и взрывами.


 
 

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