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Катар выступил посредником между ХАМАС и Израилем пр обмену пленными
09.10.2023 10:06 Катя Шульц

Катар выступил посредником между ХАМАС и Израилем пр обмену пленными

Представитель ХАМАС сообщил китайскому информационному агентству “Синьхуа”, что Катар выступает посредником в заключении соглашения об обмене пленными с Израилем.

Высокопоставленный представитель организации сообщил Катару, что ХАМАС не против сделки по обмену, гарантирующей освобождение всех палестинских женщин-заключенных.

Представитель ХАМАСа Хазем Кассем сообщил телеканалу “Аль-Джазира”, что “сегодня переговоров о прекращении огня не ведется”.
 

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