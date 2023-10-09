



Катар выступил посредником между ХАМАС и Израилем пр обмену пленными

Представитель ХАМАС сообщил китайскому информационному агентству “Синьхуа”, что Катар выступает посредником в заключении соглашения об обмене пленными с Израилем.



Высокопоставленный представитель организации сообщил Катару, что ХАМАС не против сделки по обмену, гарантирующей освобождение всех палестинских женщин-заключенных.



Представитель ХАМАСа Хазем Кассем сообщил телеканалу “Аль-Джазира”, что “сегодня переговоров о прекращении огня не ведется”.

