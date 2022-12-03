



Катар давит на ХАМАС

Катар оказал сильное давление на ХАМАС, чтобы террористическая организация не предпринимала никаких действий в отношении Израиля, пока идет чемпионат мира по футболу.

По данным "Кан", посол страны в Газе Мохаммад аль-Эмади сказал террористам сохранять спокойствие.

Его отправили туда в начале ЧМ-2022. Дипломат уже успел вернуться в Катар.

Не секрет, что Доха оказывает финансовую поддержку Газе и имеет прочные связи с ХАМАСом.

Уточняется, что катарцы попытались передать сообщение и палестинскому "Исламскому джихаду", который ранее на этой неделе угрожал Израилю "местью" в ответ на ликвидацию террористов.

Израильские официальные лица опасались, что террористы начнут ракетные обстрелы после серии терактов и на фоне операции ЦАХАЛа "Волнорез".

Катар стремился заявить о себе на мировой арене, приняв у себя чемпионат мира, который может быть осложнен насилием со стороны его партнеров в Газе.

Страна сыграла свою роль в переговорах о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом, которые восстановили спокойствие после нескольких крупных конфликтов.