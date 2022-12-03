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Катар давит на ХАМАС
03.12.2022 07:57 Алина Груднева

Катар давит на ХАМАС

Катар оказал сильное давление на ХАМАС, чтобы террористическая организация не предпринимала никаких действий в отношении Израиля, пока идет чемпионат мира по футболу.

 
По данным "Кан", посол страны в Газе Мохаммад аль-Эмади сказал террористам сохранять спокойствие.
 
Его отправили туда в начале ЧМ-2022. Дипломат уже успел вернуться в Катар. 
 
Не секрет, что Доха оказывает финансовую поддержку Газе и имеет прочные связи с ХАМАСом.
 
Уточняется, что катарцы попытались передать сообщение и палестинскому "Исламскому джихаду", который ранее на этой неделе угрожал Израилю "местью" в ответ на ликвидацию террористов.
 
Израильские официальные лица опасались, что террористы начнут ракетные обстрелы после серии терактов и на фоне операции ЦАХАЛа "Волнорез". 
 
Катар стремился заявить о себе на мировой арене, приняв у себя чемпионат мира, который может быть осложнен насилием со стороны его партнеров в Газе.
 
Страна сыграла свою роль в переговорах о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом, которые восстановили спокойствие после нескольких крупных конфликтов.

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