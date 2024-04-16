



Как ВВС Израиля могут поставить Иран на колени

Газета Jerusalem Post опубликовала возможные сценарии ответа Израиля на массированную иранскую атаку ночью 14 апреля.



Несколько эскадрилий истребителей F-35 могут лететь по разным маршрутам и наносить удары по объектам на территории огромной Исламской Республики, некоторые из которых находятся на расстоянии 1700 километров от Израиля.



Самолеты могут пролететь вдоль границы между Сирией и Турцией (несмотря на противодействие этих стран), а затем пролететь над Ираком . Другие самолеты могут пролететь через воздушное пространство Саудовской Аравии (неясно, будет ли это сделано с ее согласия или без) и Персидского залива.



Они могут прибыть одновременно или волнами (как это было во время иранской атаки в ночь с субботы на воскресенье), чтобы сначала уничтожить противовоздушную оборону аятолл на десятках иранских ядерных объектов, тщательно отобранных Моссадом и разведкой ЦАХАЛа.



Их задача - уничтожить щит ПВО Ирана, гораздо более сложную систему обороны, чем та, которой располагают Ливан, Сирия или ХАМАС.



Независимо от того, будут ли F-35 атаковать в унисон или волнами, почти наверняка будет отдельная волна для израильских F-15, F-16 и тяжело нагруженных F-35, несущих 2-тонные американские бомбы GBU-72. 900-килограммовые и более мелкие бомбы также могут быть использованы для поражения различных целей.



После этого могут появиться дополнительные волны, которые помогут проникнуть вглубь земли и уничтожить главные ядерные объекты Ирана в Фордо и Нетензе.



ЦАХАЛ также может использовать значительное количество собственных баллистических ракет класса "земля-земля", а также беспилотники для сбора разведданных и нанесения ударов.



Такая операция может оказаться не бесплатной.



Иран может успешно сбивать самолеты.



Некоторые самолеты могут не долететь до дома из-за проблем с топливом, даже если в плане предусмотрена сложная система дозаправки в воздухе или место посадки на середине пути.



Положительным моментом является то, что, несмотря на огромное количество воздушных атак ЦАХАЛа в Ливане, Сирии и Газе, в которых, как сообщается, иногда участвовали истребители F-15 и F-16, Израиль потерял только один F-16 в начале 2018 года и никогда не терял F-35.



Спецназ или агенты Моссада в Иране для оказания помощи на близком расстоянии могут быть потеряны тем или иным образом.



Существуют также дополнительные объекты, по которым Израиль может нанести удар, такие как реактор на тяжелой воде в Араке, завод по переработке урана вблизи Исфахана, исследовательские реакторы в Бонабе, Рамсаре и Тегеране, а также другие объекты, на которых Иран продвинулся в вопросах создания оружия - хотя эти объекты могут быть менее приоритетными, поскольку они являются более ранними точками в цикле создания ядерного оружия.



Среди целей должны были быть ключевые источники энергии для Корпуса стражей исламской революции, чтобы поставить их на колени, подобно тому, как разведка ЦАХАЛа годами собирала сведения об огромном количестве целей ХАМАСа и Хизбаллы.



Израиль может не предпринимать масштабной атаки на ядерные объекты Ирана.



А если и предпримет, то не откроет гораздо больший банк целей КСИР.



С другой стороны, главной причиной того, что Иран на протяжении многих лет не был атакован был ответный удар, который Иерусалим мог получить от иранских прокси - Хизбаллы и ХАМАСа в первую очередь.



Поскольку большинство худших сценариев уже реализовалось - и даже хуже, включая Йемен, который не рассматривался как наверняка участвующий в теоретической большой войне, как это происходит в нынешней очень реальной войне, - кажется, что в данный момент причин для сдерживания гораздо меньше, чем когда-либо за последние десятилетия.