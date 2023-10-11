



Как проходила схватка с переодетыми террористами в Беэри и в Реим

Армия обороны Израиля поделилась подробностями о схватке с террористами в кибуцах Беэри и Реим.



"Пехота, боевая инженерия и бронетанковый корпус ЦАХАЛа боролись с террористами в кибуцах Беери и Реим. Террористы в Беэри, переодетые в форму ЦАХАЛа, начали стрелять по солдатам. В ответ силы бронетанкового корпуса обстреляли террористов. Затем солдаты зачистили дома в этом районе", - сообщили военные.



Уточняется, что также лейтенант Фаиз Фарас и военнослужащие с базы "Кфир" столкнулись с террористом в бомбоубежище в кибуце Рейм. Завязалась перестрелка. Солдаты спасли молодого гражданского и нейтрализовали террориста.



