



Израильский журналист: нужно похитить детей ХАМАС для освобождения заложников





Корреспондент 13-го канала по арабским вопросам Цви Ехезкели считает, что Израиль должен похитить детей чиновников ХАМАС, чтобы заключить сделку о возвращении израильских заложников в Газе в интервью 103FM в пятницу.



На мероприятии, посвященном 35-летию образования ХАМАС, террористическая организация представила винтовку “Тавор”, которая, по ее утверждению, принадлежала Хадару Голдину, тело которого было взято в заложники в 2014 году . Ехезкели начал интервью с обсуждения этого шага.



“Это психологическая война, – сказал журналист. “Изменение менталитета – это все, что есть у ХАМАСа. Несмотря на то, что он экспортирует терроризм, на самом деле он в ловушке”.



Когда Ехезкели спросили, считает ли ХАМАС, что он может заставить Израиль согласиться на еще одну сделку, по которой тысячи террористов будут освобождены, как сделка с Гиладом Шалитом, Ехезкели ответил, что “израильское население, система обороны и руководство протрезвели после этой истории. Мы все видим террор, который произошел в результате освобождения всех террористов, и мы понимаем, что это не может повториться”.



Он заявил, что переговоры зашли в тупик, потому что Израиль не выпустит тысячи террористов в качестве заложников в Газе. “Заявления семьи Голдин о том, что Израиль сделал недостаточно, верны. Есть еще много вещей, которые Израиль может сделать. Израиль не пытался похитить сыновей чиновников ХАМАС”.



Йехезкели добавил, что “сегодня ХАМАС является законным представителем палестинского народа в большей степени, чем Палестинская автономия . Он вырос и расцвел после нескольких ошибок Израиля.



Он также заявил, что поддержка ХАМАС была ошибкой Израиля была.



“В период с 1982 по 1987 год, пока ХАМАС не объявил джихад, Израиль поддерживал его и даже строил мечети в Газе, потому что считал, что ХАМАС будет силой, противостоящей Организации освобождения Палестины”, – сказал журналист. “После того, как ХАМАС объявил джихад в 1987 году, у нас появилось жестокое движение, которое не принимает наше существование, и это успех ХАМАСа”.



Семья убитого солдата ЦАХАЛа Хадара Голдина организовала "марш в Газу". Марш проведен по случаю того, что тела Хадара Голдина и его сослуживца Орона Шауля уже 8 лет находятся в руках ХАМАСа.