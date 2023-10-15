



Израильские судмедэксперты описывают следы пыток и издевательств террористов

Военно-медицинские эксперты в Израиле обследовали тела жертв нападения ХАМАС на населенные пункты на юге Израиля на прошлой неделе и обнаружили многочисленные следы пыток, изнасилований и других жестокостей, сообщили в субботу офицеры.



Около 1300 тел были доставлены на армейскую базу в Рамле в центральной части Израиля, где специалисты проводят судебно-медицинскую экспертизу для установления личности погибших и обстоятельств их смерти.



По словам раввина Исраэля Вайса, бывшего главного раввина армии, одного из тех, кто следит за опознанием погибших, около 90% военных уже опознаны, а команды находятся на полпути к установлению личности гражданских лиц. По его словам, на многих телах обнаружены следы пыток и изнасилования.



"Мы видели расчлененные тела с отрубленными руками и ногами, обезглавленных людей, обезглавленного ребенка", - рассказала журналистам прапорщик запаса, назвавшаяся только по имени - Авигайль.



По ее словам, в ходе судебно-медицинской экспертизы тел, которые хранились в холодильных контейнерах, были выявлены многочисленные случаи изнасилования.

