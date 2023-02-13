



Израильские самолеты нанесли удар по ракетному заводу ХАМАСа в центре Газы

Израильские истребители нанесли удар по подземному оружейному объекту в центральной части сектора Газа в ночь с воскресенья на понедельник в ответ на запуск ракеты из контролируемого ХАМАСом палестинского анклава в субботу вечером, который был перехвачен системой обороны “Железный купол”. ЦАХАЛ заявил рано утром в понедельник, что указанный объект выпускал сырье для производства ракет и находился в ведении террористической группировки ХАМАС.

Нападение на подземный объект “подрывает способность ХАМАСа” производить оружие, заявили в ЦАХАЛе.



Вскоре после того, как военные подтвердили нападение, в южных израильских общинах вблизи сектора Газа, включая Сдерот и кибуц Нир-Ам, завыли сирены предупреждения о ракетном нападении. Тревога также прозвучала в кибуце Рухама, примерно в 10 км к востоку от Сдерота.



ЦАХАЛ заявил, что рано утром в понедельник из Газы по Израилю были выпущены четыре ракеты, три из которых взорвались в воздухе. Четвертый снаряд приземлился в открытом поле, не причинив травм и повреждений. По данным ЦАХАЛ, израильские танки на границе с Газой в ответ обстреляли несколько военных наблюдательных пунктов ХАМАС. Военные возлагают на ХАМАС ответственность за “нарушения безопасности”, совершенные в Газе против Государства Израиль.