



Израиль усилит пограничные батальоны Газы во время Судного дня – ЦАХАЛ

По данным израильских СМИ, днем, 24 сентября, ​​на границе с Газой вспыхнуло несколько пожаров на фоне продолжающихся жестоких беспорядков и запусков зажигательных воздушных шаров.



Дополнительный батальон будет отправлен для усиления района Газы, сообщил представитель пресс-службы ЦАХАЛа после визита министра обороны Йоава Галанта.



Галант сообщил, что прибыл на периферию Газы для оценки ситуации с полевыми командирами, после чего провел брифинг с начальником штаба ЦАХАЛа, главой военной разведки Амана и главой Оперативного управления.



“ЦАХАЛ и его солдаты вместе со всеми службами безопасности стоят на страже – в воздухе, на море и на суше”, – написал министр в социальных сетях.



