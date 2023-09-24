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Израиль усилит пограничные батальоны Газы во время Судного дня – ЦАХАЛ
24.09.2023 15:28 Наталья Богинская

Израиль усилит пограничные батальоны Газы во время Судного дня – ЦАХАЛ

По данным израильских СМИ, днем, 24 сентября, ​​на границе с Газой вспыхнуло несколько пожаров на фоне продолжающихся жестоких беспорядков и запусков зажигательных воздушных шаров.

Дополнительный батальон будет отправлен для усиления района Газы, сообщил представитель пресс-службы ЦАХАЛа после визита министра обороны Йоава Галанта.

Галант сообщил, что прибыл на периферию Газы для оценки ситуации с полевыми командирами, после чего провел брифинг с начальником штаба ЦАХАЛа, главой военной разведки Амана и главой Оперативного управления.

“ЦАХАЛ и его солдаты вместе со всеми службами безопасности стоят на страже – в воздухе, на море и на суше”, – написал министр в социальных сетях.

 

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