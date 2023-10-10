



Израиль предупредил Египет: разбомбим грузовики с товарами для Газы



Нир Двори, корреспондент 12-го канала ТВ сообщил о предупреждении, переданном правительством Израиля Египту.



Израиль заявил в послании Египту: "Если вы повезете грузы в Газу, мы будем бомбить грузовики".



Газета "Маарив" уточняет, что предупреждение касается поставок топлива в Газу. Это произошло после того, как анклав уже был отрезан от электричества, продовольствия, топлива и воды.



Ранее между двумя странами разразилась политическая буря после того, как официальный представитель ЦАХАЛа обратился к жителям Газы с посланием, в котором говорилось, что "те, кто может, должны бежать в Египет".



Слова генерала Даниэля Хагари привели к переполоху в Египте. В Каире обратились к Израилю с посланием: "Не пытайтесь поселить жителей Газы на Синае".



В то же время сеть "Аль-Арабия" сообщила, что египетские источники предостерегли от последствий действий палестинских группировок и подчеркнули, что "есть партии, которые служат планам Израиля и дают ему оправдание для продолжения атак".



По словам источников в Египте, "Израиль стремился разрешить конфликт с палестинцами путем расселения жителей Газы на Синае".

Кроме того, высокопоставленные чиновники в Каире призвали прекратить призывы к жителям Газы добровольно покинуть свои дома и уехать в Египет.



По их словам, "суверенитет Египта не будет нарушен, и именно Израиль несет ответственность за создание гуманитарных коридоров, которые помогут жителям Газы".





