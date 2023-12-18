Израиль подвергся обстрелу из Сирии
Вечером, 18 декабря, с территории Сирии по Голанским высотам были осуществлены запуски ракет.
Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.
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"Несколько ракет (вероятно, четыре) недавно были выпущены с территории Сирии в сторону Голанских высот", - сказано в сообщении.
По предварительным данным, ракеты взорвались на открытой местности. Сирена ракетной тревоги не сработала. В настоящее время силы безопасности и осматривают местность.