



Израиль подвергся обстрелу из Сирии

Вечером, 18 декабря, с территории Сирии по Голанским высотам были осуществлены запуски ракет.



Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.



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"Несколько ракет (вероятно, четыре) недавно были выпущены с территории Сирии в сторону Голанских высот", - сказано в сообщении.



По предварительным данным, ракеты взорвались на открытой местности. Сирена ракетной тревоги не сработала. В настоящее время силы безопасности и осматривают местность.