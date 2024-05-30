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Под давлением США Израиль и Египет согласились открыть КПП Рафиах
30.05.2024 21:15 MIGnews.com

Под давлением США Израиль и Египет согласились открыть КПП Рафиах

Израиль и Египет договорились вновь открыть пограничный переход Рафах на юге сектора Газа для гуманитарной помощи впервые с тех пор, как в начале мая ЦАХАЛ взял под контроль сторону Газы, сообщает общественная телерадиокомпания «Кан».

Соглашение было достигнуто в результате давления США на обе стороны, говорится в сообщении.

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КПП был закрыт с тех пор, как 7 мая ЦАХАЛ взял под контроль сторону Газы, поскольку Египет заявил, что откажется открывать его снова, пока он не перейдет под контроль палестинцев, чтобы не показаться соучастником военной операции Израиля в самом южном городе Газы.

Согласно отчету, Израиль согласился вывести свои войска с контрольно-пропускного пункта, чтобы его снова открыли, и вместо этого попытался найти международный орган, который взял бы на себя ответственность за него.

Однако, поскольку такой орган пока не найден, Израиль, как сообщается, согласился временно разрешить палестинцам в Газе контролировать пограничный переход, которые, как было доказано, не имеют связей с ХАМАС или другими террористическими группировками.
 

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