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Израиль готовится к возможному росту напряженности в Иудее и Самарии
01.09.2022 21:58 Александр Юзовский

Израиль готовится к возможному росту напряженности в Иудее и Самарии

Израиль готовится к возможному дальнейшему росту напряженности в Иудее и Самарии на фоне заметного увеличения числа столкновений между вооруженными палестинцами и израильскими войсками, проводящими рейды, сообщает общественная телерадиовещательная компания Kan.

В докладе говорится, что увеличение числа обстрелов израильских войск, особенно на севере Иудеи и Самарии, объясняется ослаблением контроля Палестинской автономии над подконтрольными ей территориями.

 

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