



Израиль готовится к возможному росту напряженности в Иудее и Самарии

Израиль готовится к возможному дальнейшему росту напряженности в Иудее и Самарии на фоне заметного увеличения числа столкновений между вооруженными палестинцами и израильскими войсками, проводящими рейды, сообщает общественная телерадиовещательная компания Kan.



В докладе говорится, что увеличение числа обстрелов израильских войск, особенно на севере Иудеи и Самарии, объясняется ослаблением контроля Палестинской автономии над подконтрольными ей территориями.



