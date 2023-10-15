



Израиль частично возобновил подачу воды в Газу

Израиль частично возобновил подачу воды на юг сектора Газа. Об этом сообщило издание Walla со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников.



США оказали значительное давление на Израиль, чтобы побудить его к этому шагу.



По их мнению, это предотвратит гуманитарный кризис на юге Газы, куда за последние два дня эвакуировались около миллиона палестинцев с севера анклава.



Израиль приказал им эвакуироваться, чтобы избежать лишних жертв среди мирного населения во время возможной наземной операции.



Советник по национальной безопасности Израиля Цахи Анегби проинформировал своего американского коллегу Джейка Салливана о решении возобновить подачу воды.