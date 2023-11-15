



Источник: сделка по освобождению заложников в Газе - на финишной прямой

Переговоры относительно освобождения заложников, удерживаемых террористами в Газе, находятся на финишной прямой.



По данным 12-го канала израильского ТВ, об этом сообщает высокопоставленный израильский источник.



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"Переговоры продвигаются к заключению сделки", - сообщил он.



Ранее поступила информация, что рассматривается возможность освобождения 50-ти заложников в обмен на трехдневное прекращение огня.