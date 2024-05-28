



Ирландский МИД может ввести санкции против Израиля

Министр иностранных дел Ирландии Мишель Мартин заявил, что он и его коллеги из ЕС провели "серьезную" дискуссию о возможности введения санкций против Израиля, если последний не будет соблюдать международное гуманитарное право.



"Впервые на встрече ЕС по-настоящему я увидел серьезную дискуссию о санкциях и "а что если", — цитирует Мартина Politico.



Он уточняет, что существует "некоторая дистанция между людьми, формулирующими необходимость подхода, основанного на санкциях, если Израиль не выполнит решение Международного Суда… и согласия на заседании Совета, учитывая все существующие там различные точки зрения".



Согласно сообщению, министр иностранных дел Ирландии вчера сообщил журналистам, что обсуждение сосредоточилось на временных приказах, изданных Международным Судом на прошлой неделе, призывающих Израиль прекратить военные операции в самом южном городе Газы Рафах, которые могут поставить под угрозу уничтожение гражданского населения. укрываясь там.



Мартин заявил, что министры иностранных дел ЕС согласились с тем, что Израиль должен "придерживаться этих временных приказов… и прекратить свои военные операции в Рафиахе", хотя четыре судьи Международного Суда утверждали , что ключевой постановляющий пункт постановления не требует, чтобы Израиль немедленно прекратил все операции там, а скорее конкретно прекратить военные операции, которые "могут привести к физическому уничтожению полностью или частично" палестинцев.



В докладе не приводятся подробности о типах санкций, обсуждавшихся дипломатами ЕС.



Ирландское новостное издание RTE цитирует слова Мартина о том, что ряд министров иностранных дел также подняли вопрос о возможности введения санкций против израильских чиновников, которые помогали и подстрекали поселенцев Иудеи и Самарии.



Встреча последовала за израильскими авиаударами возле Рафиаха в воскресенье вечером, которые вызвали возмущенную реакцию со стороны палестинцев и всего мира, при этом органы здравоохранения ХАМАС сообщили, что 45 человек были убиты и десятки получили ранения в результате атаки и последовавшего за ним пожара в лагере, где размещались перемещенные гражданские лица.